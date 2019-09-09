Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной Северной Кореи

Москва, 9 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил лидера КНДР по случаю 71-й годовщины образования Северной Кореи.

«Убежден, что дальнейшее развитие двухстороннего диалога и сотрудничества на различных направлениях отвечает коренным интересам наших народов», — говорится в телеграмме, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи.

Российский лидер подчеркнул, что нынешние отношения между Москвой и Пхеньяном носят «дружественный, конструктивный характер» и нацелены на упрочение безопасности и стабильности на Корейском полуострове.