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Россия

Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной Северной Кореи

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Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной Северной Кореи

Москва, 9 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил лидера КНДР по случаю 71-й годовщины образования Северной Кореи.

«Убежден, что дальнейшее развитие двухстороннего диалога и сотрудничества на различных направлениях отвечает коренным интересам наших народов», — говорится в телеграмме, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи.

Российский лидер подчеркнул, что нынешние отношения между Москвой и Пхеньяном носят «дружественный, конструктивный характер» и нацелены на упрочение безопасности и стабильности на Корейском полуострове.

«Желаю Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР — счастья и благополучия», — отметил Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю годовщины образования Северной Кореи.

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Источник: РИА Новости
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