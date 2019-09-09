Эксперты оценили шансы Нурмагомедова на победу над Фергюсоном

Москва, 9 сентября. Эксперты оценили шансы российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона, бой с которым может состояться через некоторое время после победы над Дастином Порье.

Известный российский боец ММА Эдуард Вартанян считает, что победа над Фергюсоном сделает российского спортсмена неоспоримым чемпионом. Вартанян напомнил, что американец ни разу не проигрывал бои. В UFC у него 12 побед подряд.

«Две главные отличительные черты американца, по сравнению с другими соперниками Хабиба, — нестандартность и выносливость. Он не боится оказаться внизу, а, наоборот, ждет этого момента», — рассказал Вартанян журналистам «Известий».

По его словам, нестандартная техника американца может помочь ему победить.

Эксперты считают, что Фергюсон — серьезный соперник для россиянина. Он умеет работать снизу, а отличное владение джиу-джитсу позволяет набрасывать болевые и удушающие приемы.

Напомним, 30-летний Хабиб Нурмагомедов 7 сентября выиграл бой за титул чемпиона мира UFC в легком весе, победив Дастина Порье. Россиянин с первых минут проявил активность. Он владел подавляющим преимуществом. В начале второго раунда Порье атаковал Нурмагомедова, он даже был вынужден отступать назад. Однако в конце раунда россиянин не дал Порье продолжить атаку. Бой завершился в третьем раунде, когда российский спортсмен применил удушающий прием, и Порье вынужден был сдаться.

Как сообщает «Газета.ru», Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в социальной сети Instagram. После победы над Порье количество подписчиков российского спортсмена достигло 16,4 млн человек. Нурмагомедов обогнал певицу Ольгу Бузову, на которую подписаны 16,3 млн человек.

Самым популярным спортсменом в Instagram является нападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. На него подписаны 182 млн человек.