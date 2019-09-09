Единую минимальную цену на табачные изделия могут установить в России

Москва, 9 сентября. Госдума может установить единую минимальную цену на табачные изделия. Об этом сообщил заместитель главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

По его словам, 95% всех сигарет, представленных на рынке России, стоят не менее 90 рублей за пачку, однако Госдума могла бы установить минимальную цену в размере 85 рублей.

«Должен быть определенный и единый минимум, меньше которого легальная пачка сигарет стоить не может», — пояснил депутат.

Катасонов также добавил, что введение минимальной цены на табачные изделия поможет в борьбе с контрафактной и контрабандной продукцией. По словам парламентария, в 2018 году федеральный бюджет потерял порядка 50 миллиардов рублей от контрабандных сигарет. При этом точная сумма ущерба может быть гораздо больше. Катасонов подчеркнул, что введение минимальной цены на табачные изделия создаст непреодолимые препятствия для контрабандистов.

В настоящее время минимальная цена на табачные изделия составляет 75% от их максимальной розничной стоимости. При этом минимальная стоимость формируется индивидуально для каждой марки сигарет. Цену рассчитывает производитель с учетом ставки акциза на табачные изделия, который поступает в бюджет.

Катасонов подчеркнул, что минимальная стоимость сигарет должна устанавливаться государством. По его словам, цена должна зависеть от налоговой нагрузки и ежегодно пересчитываться в автоматическом режиме. Так, изменение ставки акциза или НДС будет автоматически учитываться при формировании минимальной цены, передает «Парламентская газета».