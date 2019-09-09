Беглов сохраняет лидерство на выборах главы Петербурга после обработки 70% протоколов

Петербург, 9 сентября. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов сохраняет лидерство на выборах главы города.

По данным онлайн-табло Центральной избирательной комиссии, после обработки 70,67% протоколов руководитель мегаполиса набирает 64,11% голосов пришедших к урнам для голосования граждан.

На промежуточном втором месте — Надежда Тихонова от «Справедливой России» (17,22%), на третьей строчке — кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов (15,98%).

Напомним, что ранее побеждающий на выборах руководителя города врио губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о важности учета в работе разработанных программ других кандидатов.