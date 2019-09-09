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«Оппозиция» вбросила новый фейк с «качком и палеными бюллетенями» на выборах в Петербурге

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«Оппозиция» вбросила новый фейк с «качком и палеными бюллетенями» на выборах в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 сентября. «Объединенные демократы» распространили очередное фейковое видео о якобы вбросах на выборах в Петербурге.

Видео, как сообщают распространившие его «Объединенные демократы», снято якобы во Фрунзенском районе Петербурга 8 сентября. На записи, пишут «Народные новости», «накачанный» мужчина в сопровождении целой процессии приходит на избирательный участок после закрытия и пытается вбросить в урну пачку бюллетеней.

На пути у «злодеев» встает единственная «честная» героиня — муниципальный депутат Мария Новикова, которая произносит «пламенные речи» и противостоит «антидемократическим силам».

Авторы ролика не учли одного — после закрытия участка все урны для голосования опечатываются и «вбросить» в них бюллетени уже невозможно. Любая попытка вскрыть урну неизменно привлечет к себе излишнее внимание, а видеокамеры, размещенные в УИКах, продолжают беспристрастно фиксировать все происходящее.

«Оппозиция» вбросила новый фейк с «качком и палеными бюллетенями» на выборах в Петербурге

Эксперты ставят под большое сомнение достоверность видео, указывая на абсурдность происходящего и ярко выраженную эмоциональную составляющую, когда хрупкая и честная либералка противостоит «антидемократическому качку».

Наблюдатели отмечают, что единый день голосования в Петербурге прошел без существенных нарушений, но отметился едва ли не крупнейшим за всю историю вбросов фейков о выборах.

Так, в Сети появилось видео с якобы нарушением на одном из избирательных участков в Петербурге. Позднее выяснилось, что ролик был снят три года назад в Дагестане.

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Источник: «Народные новости»
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