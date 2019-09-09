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Россия

В Госдуме называли фантазией желание Украины добиться возвращения Крыма

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В Госдуме называли фантазией желание Украины добиться возвращения Крыма

Москва, 9 сентября. Депутат Государственной думы Константин Бахарев назвал желание Украины добиться возвращения Крыма фантазией, которая ничего общего не имеет с реальностью.

С заявлением на тему парламентарий от этого российского региона выступил в интервью РИА Новости, комментируя заявление украинского внешнеполитического ведомства в связи с проведением выборов в Республике Крым.

«В то время как мировые лидеры призывают официальный Киев к диалогу с Москвой, в украинском МИД озвучивают свои собственные очередные фантазии, не имеющие ничего общего с реальностью», — уточнил член нижней палаты российского парламента.

Как напоминают «Известия», накануне украинские дипломаты выразили «решительный протест» из-за прошедших в воскресенье выборов в Крыму, и призвали Запад усилить санкции в отношении России.

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Источник: РИА Новости
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