«Умное голосование» Навального оказалось имиджевым проектом без реального результата

Единый день голосования в РФ показал несостоятельность придуманного блогером Навальным проекта «Умное голосование». Суть проекта состоит в том, чтобы голосовать за любых кандидатов, кроме представителей партии власти.

Все эксперты, опрошенные Федеральным агентством новостей, сходятся во мнении о том, что «Умное голосование» Навального – пустышка, которая не только не улучшит политическую ситуацию в России, но даже может привести к анархии в стране. Более того, «Умное голосование» говорит о неискренности блогера и о его желании «присоседиться» к зарегистрированным и имеющим шансы на победу кандидатам. Навальный представил проект «Умное голосование» 3 сентября. В списки «умного голосования» включены кандидаты в Мосгордуму, рекомендованные Навальным. Блогер дал инструкцию своим последователям, за кого нужно голосовать.

Навальный – сапожник без сапог

Парадоксально, но факт: ни один из ставленников Навального не вошел в составленный блогером и его командой список «Умного голосования». Просто потому, что никто из них не смог выполнить соответствующие требования законодательства РФ и зарегистрироваться в качестве кандидата на выборах.

Отказы в регистрации на выборы в Мосгордуму получили 57 кандидатов из-за превышения порога брака в собранных за них подписях. В частности, не допустили до выборов протеже Навального Дмитрия Гудкова, Любовь Соболь, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Илью Яшина и других «независимых кандидатов» и представителей непарламентских объединений. Их сняли с выборов из-за фальсификаций. Оказалось, что «оппозиционеры» организовали «фабрики» по рисовке подписей, а также использовали данные мертвецов. Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов и другие продолжают надеяться, что поддержка блогера рано или поздно принесет политические дивиденды. Однако, учитывая провальный опыт проектов, подобных «Умному голосованию», и попытки оппозиции создавать альянсы, их ждет серьезное разочарование.

К примеру, даже один из сторонников Алексея Навального по имени Андрей, с которым Мигель Фрэнсис-Сантьяго, режиссер фильма «Русская рулетка», посвященного «Умному голосованию», встретился в Москве, скептически настроен по отношению к этому проекту.

«Это ход Навального, чтобы популяризовать его деятельность. "Умное" – это не столь подходящее слово, поскольку к нему есть очень много вопросов, а к умным людям, как правило, вопросов мало. Я буду голосовать не как скажет Навальный, а как скажу я», — отмечает активист.

Навальный «прицепился» к зарегистрированным кандидатам

Поскольку ни один из кандидатов Навального не смог зарегистрироваться в качестве Навального, блогеру пришлось в своем «Умном голосовании» «примазаться» к кандидатам от других партий, у которых были маломальские шансы на победу. Цель проста – доказать состоятельность его «гениального» проекта. По странному стечению обстоятельств 35 рекомендованных лиц из 45 оказались представителями КПРФ, в любви к которой до этого Навальный замечен не был. Также в списках появились три кандидата от «Яблока», шесть – от «Справедливой России» и один самовыдвиженец. Среди участников списка «Умного голосования» от «Яблока» – Сергей Митрохин, который в 2013 году призвал однопартийцев бороться с оппозиционером Алексеем Навальным, которого он считает «олигархическим проектом». А задолго до этого, в 2007 году, Навальный был исключен из «Яблока» за свои националистические взгляды и впоследствии неоднократно выступал с критическими заявлениями в адрес этой партии. Что, впрочем, не помешало ему ради рейтинга вновь полюбить партию, из которой его когда-то изгнали.

Поддержал тех, кто лидировал в соцопросах

Навальный уже не раз демонстрировал свою удивительную изворотливость, вызывающую сомнения относительно искренности его заявлений. Еще месяц назад он слыхом не слыхивал про кандидатов, вошедших в список его «Умного голосования» и не делал заявлений в их поддержку. Но 3 сентября, когда на основании данных различных соцопросов уже можно было сделать вывод о том, кто может победить на выборах, Навальный начал на каждом углу кричать об этих кандидатах как о его последней надежде на победу демократии в России. Яркое тому подтверждение – Сергей Митрохин, который, несмотря на все свои недостатки, абсолютно законным путем зарегистрировался на выборы в МГД и заручился поддержкой избирателей. Поняв, что у Митрохина неплохие шансы на победу на выборах, Навальный мгновенно включил его в свой список.

От ненависти до любви – один шаг

Примечательно, что часть партий, к которым принадлежат кандидаты, вошедшие в список Навального, еще совсем недавно подвергались жесткой критике с его стороны. В частности, еще два года назад блогер обвинил КПРФ, кандидаты от которой составляют львиную долю списка «Умного голосования», в том, что «они работают на власть». В «любви» к Навальному неоднократного признавался и лидер компартии Геннадий Зюганов, называвший скандально известного блогера русофобом. Несмотря на все эти противоречия, в списке «Умного голосования», в частности, оказался Леонид Зюганов – внук главы КПРФ. Превалирующее число коммунистов в списке Навального даже наталкивает на мысль о сговоре между главой так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» и КПРФ.

Дело не в «Умном голосовании»

Представители ряда оппозиционных партии, кандидаты от которого победили на прошедших 8 сентября выборах в различных регионах РФ, уже заявили, что «Умное голосование» не имеет никакого отношения к их победе. При этом сторонники одиозного блогера Алексея Навального пытаются приписать «умному голосованию», например, победу ЛДПР выборах в Хабаровском крае.

Ранее один из соратников Навального Леонид Волков заявил, что «лидерство кандидатов ЛДПР» на выборах депутатов законодательного собрания Хабаровского края является заслугой их проекта «умное голосование».

При этом политолог Олег Матвейчев выразил уверенность, что Волков пытается присвоить себе «заслуги» губернатора Хабаровского края от ЛДПР Сергея Фургала, который год назад одержал победу на выборах главы региона, передает URA.RU.

А основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что кандидаты от партии побеждают на выборах в Мосгордуму благодаря своей позиции и авторитету у избирателей, а не за счет так называемого «умного голосования» блогера Навального. Явлинский негативно отозвался о системе «умного голосования». «Мы благодарны за поддержку, однако к системе «умного голосования» Навального относимся негативно», — заявил Явлинский.