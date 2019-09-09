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Хорохордин побеждает на выборах главы Алтая

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Хорохордин побеждает на выборах главы Алтая

Горно-Алтайск, 9 сентября. Врио губернатора Республики Алтай Олег Хорохордин побеждает на выборах после обработки 100% протоколов, он набрал 58,82% голосов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-табло ГАС «Выборы».

На втором месте Виктор Ромашкин от КПРФ. Он набрал 31,64% голосов, на третьем месте — кандидат от ЛДПР Дмитрий Софронов, он набрал 6,54% голосов.

Напомним, Александра Хорохордина назначили врио губернатора Республики Алтай после добровольной отставки главы региона Александра Бердинкова.

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Источник: ТАСС
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