С «Ночью выборов» за голосованием следили тысячи россиян. ФАН-ТВ

Единый день голосования под тысячами взоров. Благодаря онлайн-марафону «Ночь выборов» удалось достичь максимальной прозрачности процесса и вовлеченности избирателей. Марафон проходит вот уже в четвертый раз и объединяет широкий пласт политических экспертов. В формате круглых столов, дебатов и открытых выступлений ход выборов контролируется ежеминутно. Центрами события стали Москва и Санкт-Петербург.

«Сейчас на избирательных участках находится порядка сотни наблюдателей от общественной палаты «Голд», от моих товарищей, и серьезных нарушений мы не наблюдаем. Это одна из важнейших частей избирательного процесса, когда кандидат участвует в выборах, когда он идет к избирателям, конечно, ему хочется быть максимально уверенным, что все, что он сделал будет отражено в голосовании избирателей. Что никакие темные силы не повлияют на итоги. Поэтому, конечно, наблюдатели, являются обязательной частью любого избирательного процесса», — прокомментировал Николай Стариков, писатель, общественный деятель.

В этом году единый день голосования не обошелся без нововведений. Электронное голосование стало еще одним шагом к цифровизации избирательной системы. Проба интернет-пера дала 92% явки. Как отметил премьер-министр Дмитрий Медведев, такой опыт следует оценить и принять решение о его реализации на федеральном уровне.

Избиратели отдали свои голоса за глав 16 регионов, трех мэров и представителей парламента. Сразу после закрытия избирательных участков в 20:00 начался подсчет голосов. Выборы, что называется, просматривались со всех сторон. Трансляции с каждого участка, мониторинг работы комиссий, работа с жалобами и присутствие наблюдателей, в том числе и иностранных.

«Выборы, они состоят из трех элементов. Весь технический аспект — это камера наблюдателя, возможность [даже] для инвалидов прийти на выборы. Технически вы очень усовершенствовались. Вы впереди многих иностранных стран, включая Францию. Вы так много усилий сделали и это замечательно, я в восторге и скажу, что мы можем у вас научиться», — высказался со сцены Евгений Берг, международный эксперт, наблюдатель.

Независимый общественный мониторинг зарегистрировал 99 жалоб и обращений, 37 из которых оказались фейковыми. Как правило, присланные фотографии с провокациями были сделаны в фотошопе. Однако такие вбросы не помешали хорошей явке по всей стране. По мнению экспертов, небольшим количеством отличились только те регионы, где выбирали сразу несколько уровней власти.

Таковым оказался и Санкт-Петербург. Столица также не может похвастаться большим количеством пришедших на участки, этот факт связывают с проведением незаконных акций так называемой несистемной оппозиции. Член общественной палаты России, Александр Малькевич, одной из причин провальной кампании кандидатов в депутаты Мосгордумы называет полное отсутствие пиара. Избиратели попросту не знали кто вообще такие кандидаты в депутаты, чем они занимаются, какую политическую программу предлагают. С другой стороны, если бы в действительности явка на избирательных участках составила бы 60%, в эти цифры бы многие не поверили, и в первую очередь те, кто этих цифр желали.

«Получается действительно странная вещь — вроде бы через социальные сети накачивали картинку якобы массовых протестов, включалась политическая реклама таргетированная в социальных сетях. И, наверное, вправе были все ожидать, что она чуть ли не 50 процентов должна составить. После этих выборов две большие проблемы возникают, для социологов и политологов. Обанкротились и те и другие, не просчитав реальную заинтересованность, народную вовлеченность», — разъяснил Александр Малькевич, член общественной палаты РФ.

При этом глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что выборы прошли максимально чисто. Результаты во всех регионах являются достоверными. На 23:00 не установлено ни единого нарушения, которое бы заставило аннулировать результаты голосования.