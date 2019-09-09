В посольстве России резко высказались о деятельности британских СМИ

Лондон, 9 сентября. Посольство РФ в Великобритании раскритиковало британские СМИ, обвинив их во вседозволенности и политической ангажированности.

Ранее газета The Sunday Times опубликовала статью, в которой обвинила российские службы якобы в причастности к террористическим актам в Москве в 1999 году. Российские дипломаты заявили, что это являет собой пример так называемой «свободной журналистики», скатывающейся во вседозволенность и безответственность.

«Рассматриваем публикацию в Sunday Times как очередной пример вопиющей некомпетентности и ангажированности отдельных британских СМИ. Примечательно, что подобные материалы выходят на фоне попыток Великобритании быть лидером в борьбе за свободу СМИ во всем мире. Это не те «стандарты», которые заслуживают экспорта в другие страны», — говорится в заявлении диппредставительства.

Дипломаты отмечают, что при обострении внутриполитической ситуации в Великобритании средства массовой информации, близкие к британскому правительству, «вбрасывают» связанные с Россией сюжеты, чтобы отвлечь жителей королевства от событий в их собственной стране.

«Газета Sunday Times превзошла саму себя. В искусственной привязке к муниципальным выборам в Москве и других российских регионах на свет вытащены давнишние конспирологические домыслы о мнимой причастности российских спецслужб к организации терактов в Москве и Волгодонске в 1999 году. Эта версия, имевшая некоторое хождение в российских оппозиционных кругах, была отвергнута даже самыми ярыми противниками действующих российских властей», — заявляет посольство.

В дипмиссии указали, что автор статьи «опустился до прямой лжи», утверждая, что ни один виновный в совершении терактов не был наказан. Дипломаты напомнили, что по этому делу в 2004 году получили пожизненные сроки Адам Деккушев и Юсуф Крымшамхалов.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что российское посольство раскритиковало британского премьера Бориса Джонсона за его слова об агрессии СССР во Второй мировой войне