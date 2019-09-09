Навальнисты вбросили новую «сенсацию», чтобы отработать грязные деньги Запада

Санкт-Петербург, 9 сентября. Сторонники скандального блогера Алексея Навального пытаются заработать политические очки, распространяя фейки о едином дне голосования в России.

Навальный и его сторонники продемонстрировали полную несостоятельность и неспособность выстроить четкую политическую программу, что стало причиной отсутствия поддержки со стороны людей.

Соратники скандального блогера погрязли в скандалах и фальсификациях, что окончательно уничтожило их репутацию. В настоящее время так называемые «оппозиционеры» пытаются «заскочить в последний вагон уходящего поезда», распространяя недостоверную информацию о прошедших выборах. Навальный и его соратники используют «универсальную технологию», заключающуюся в публикации криво снятого видео, которое сопровождается истеричными криками авторов данных видеороликов.

Так, telegram-канал «Штаба Навального в Санкт-Петербурге» опубликовал сомнительное видео, на кадрах которого якобы запечатлены нарушения в муниципальном округе «Звездное» в Петербурге. Позднее «петербургские навальнята» обнародовали новый «сенсационный видеоролик» под названием «Председатель и члены УИКа №1280 сбегают с мешками бюллетеней в неизвестном направлении. Откровенный беспредел».

Однако видеоматериал не имеет ничего общего с «ярким» названием. При этом сторонники блогера не предоставили каких-либо внятных объяснений к видеоролику. Видео длится чуть более 30 секунд. В видеоролике можно увидеть двух мужчин, которые спокойно что-то несут в небольших сумках. Мужчины выходят из здания, их преследует неизвестная женщина, которая кричит противным голосом. При этом мужчины не реагируют на истеричные вопли неизвестной.

«Куда вы побежали, дорогие! Вы куда уходите? Вы что, шутите… Позорище!» — истошно кричит женщина.

Истеричные крики женщины не несут в себе четкой информации, поэтому ситуация остается совершенно непонятной. С таким же успехом она могла бы кричать незадачливому любовнику, который без пояснений бросил ее посреди улицы. Причин для возникновения подобных воплей у столь истеричной особы может быть масса.

В случае если на видео действительно запечатлены члены избирательной комиссии, то они наверняка повезли бюллетени в ТИК. Данная процедура является абсолютно законной. Можно с уверенностью сказать, что женщина с истеричным голосом пыталась создать фейк, чтобы представить его в качестве отчета о «бурной деятельности», за которую щедро платят западные спонсоры. При этом навальнисты даже готовы орать посреди ночи на всю улицу, чтобы получить от западных покровителей свои грязные 30 сребреников.

Стоит отметить, что в ходе единого дня голосования сторонники Навального распространяли фейки о «нарушениях», которые якобы имели место на выборах в Петербурге. Однако все публикации оказались наглой ложью. В частности, «сказка о каруселях» на избирательном участке в Адмиралтейском районе была опровергнута представителем избирательной комиссии.

Детективная история о «преследовании бюллетеней» в Купчино оказалась провокацией Красимира Врански, который весьма близок по духу с Навальным. Кроме того, попытки повлиять на выборы в Петербурге предпринимались и другими сторонниками скандального блогера, среди которых Максим Резник, Андрей Пивоваров, Ольга Гусева и Борис Вишневский.