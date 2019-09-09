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Масштабный сбой произошел в работе «Википедии»

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Масштабный сбой произошел в работе «Википедии»

Москва, 9 сентября. Данные сайта Downdetector свидетельствуют о том, что в ряде стран произошел массовый сбой в работе «Википедии».

Пользователи стали жаловаться на работу портала с часу ночи по московскому времени. Сигналы о сбое поступают из разных частей света – России, США, Израиля, Британии и других европейских стран.

Почти 80% посетителей сайта отмечают проблемы в работе интернет-энциклопедии, еще 20% вообще не могут зайти на «Википедию», уточняет ресурс Downdetector.

К слову, за последние несколько дней это далеко не первый сбор в работе сервиса. Последний раз пользователи жаловались на нестабильную работу «Википедии» в минувшую пятницу, сообщает RT.

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Источник: РИА Новости
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