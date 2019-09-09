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Паслер побеждает на выборах главы Оренбургской области после обработки 100% протоколов

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Паслер побеждает на выборах главы Оренбургской области после обработки 100% протоколов

Оренбург, 9 сентября. Врио главы Оренбургской области Денис Паслер побеждает на выборах главы региона. Обработано 100% протоколов, сообщили в избирательной комиссии региона.

Выдвигающийся от «Единой России» Паслер набрал 65,94% голосов, у кандидата от КПРФ Максима Амелина — 23,72% голосов. На третьем месте Анатолий Кобзев, представляющий «Коммунистическую партию социальной справедливости» — 3,62% голосов.

На четвертой и пятой позиции Константин Горячев от Демократической партия России —2,53% и Сергей Яцын, представляющий «Справедливую Россию» — с 2,26% голосов.

Напомним, в единый день голосования в России избирательные участки закрылись в 20.00, а Калининграде в 21.00. Выборы разного уровня прошли в 85 регионах России. В МВД заявили о снижении уровня преступности в единый день голосования.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что сведения о различных нарушениях в ходе единого дня голосования не соответствуют действительности. Она подчеркнула, что появление фейков говорит о запросе на подобную информацию, сообщает «Газета.ru».

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Источник: пресс-служба избирательной комиссии Оренбургской области
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