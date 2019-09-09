Беглов лидирует на выборах главы Петербурга после обработки 50% протоколов

Санкт-Петербург, 9 сентября. Глава Петербурга Александр Беглов набирает 64,53% голосов на выборах губернатора после обработки 50,69% протоколов.

По данным ЦИК России, руководитель Петербурга лидирует в ходе выборов губернатора Северной столицы. На втором месте кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова, набирающая 16,99% голосов, представитель «Гражданской платформы» получил поддержку 15,82% принявших участие в голосовании избирателей.

Выборы губернатора Петербурга проходили на 1944 избирательных участках, 46 из которых были временными. По просьбам дачников и садоводов для них была предусмотрена возможность реализовать свое конституционное право на экстерриториальных участках, организованных в Ленинградской и Псковской областях.

В единый день голосования в Петербурге прошли также выборы депутатов муниципальных советов, по результатам которых будет замещено 1560 мандатов.