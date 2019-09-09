Врио главы Анадыря побеждает на выборах мэра чукотской столицы

Анадырь, 9 сентября. Временно исполняющий обязанности главы администрации Анадыря Леонид Николаев лидирует на выборах мэра столицы Чукотки после подсчета 100% голосов.

Как информирует региональная центральная избирательная комиссия, Николаев (представитель «Единой России»), по предварительным данным, набрал 49,21% голосов пришедших к урнам для голосования граждан.

На втором месте финишировал Владимир Гальцов (КПРФ), набрав 26,6% ujkjcjd избирателей. На третьем месте — Руслан Леонов (8,47%), на четвертом — Евгений Доржитаров (5,37%), на пятом — Андрей Кульговец (3,65%).

RT напоминает, что Леонид Николаев, до этого занимавший пост первого заместителя губернатора Чукотки, был назначен на должность врио главы администрации Анадыря в конце апреля.