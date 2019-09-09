Явка на выборах в Мосгордуму составила 21,52% после обработки 85,13% протоколов

Москва, 9 сентября. Явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,52%. Всего обработано 85,13% протоколов. Об этом сообщили в Мосгоризбиркоме.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Мосгордума станет более разноплановой в политическом отношении по итогом выборов. По его словам, в парламенте помимо коммунистов появилась когорта от партий «Справедливая Россия» и «Яблоко». Градоначальник считает, что разноплановость пойдет на пользу московскому парламенту. Собянин поздравил участников выборов и выразил надежду на конструктивную работу Московской городской думы.