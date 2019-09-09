Депутат Рады предложил наказывать политиков за переговоры без санкции Киева

Киев, 9 сентября. Депутат Верховной рады Украины Богдан Яременко от партии «Слуга народа» предложил наказывать за ведение переговоров от имени Украины лиц, неуполномоченных на эту процедуру.

«Поездки в Россию политиков в период войны с декларированием принципов, которые отличаются от государственной политики, не приближают мир, а отдаляют его», — заявил Яременко в эфире телеканала «1+1».

Депутат считает, что такие поездки «дезинформируют российские власти и российский народ по поводу истинных намерений Украины». Яременко заявил, что Киев не будет договариваться «в обход своего суверенитета».

«Поэтому эти вояжи для того, чтобы попиариться на теме, «нюхнуть» газу, это вредно. Цена этого — человеческие жизни», — считает депутат Рады.

Яременко заявил, что подобные визиты нужно считать государственной изменой, которая должна наказываться тюремным заключением.

Напомним, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель партии Юрий Бойко прилетали в марте в Москву на встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Бойко и Медведчук считают, что для продолжения транзита российского газа через территорию Украины необходимо создать газотранспортный консорциум. После этого визитом политиков заинтересовались в Службе безопасности Украины, заявив о проведении проверки в отношении них.

Отметим, Медведчук неоднократно ездил Россию на переговоры по вопросам транзита и цены на газ, а также освобождения удерживаемых лиц. Политик заявлял, что власти Украины не давали ему полномочий, а визиты носят частный характер.

Ранее глава экспертно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев заявил, что закон о снятии депутатской неприкосновенности на Украине может ощутимо ударить по членам фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», в числе которых Виктор Медведчук.

«В случае с командой Медведчука акцент также будет сделан на экономических преступлениях и нарушениях, совершенных в недавнем прошлом. В целом же вопрос о депутатской неприкосновенности — это пропагандистский фуфел, который скармливается обществу», — заявил Золотарев корреспонденту Федерального агентства новостей.

Напомним, в феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот. К власти пришла оппозиция. В Донбассе не признали результаты государственного переворота и объявили о своей независимости. Так появились ДНР и ЛНР. В апреле 2014 года Киев ввел войска на юго-восток Украины: в стране началась гражданская война. Военный конфликт не урегулирован до сих пор, сообщает «Газета.ru».