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Собянин подвел итоги прошедших выборов в Мосгордуму

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Собянин подвел итоги прошедших выборов в Мосгордуму

Москва, 9 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму «самыми эмоциональными за всю последнюю историю».

Как подчеркнул Собянин, по итогам прошедших 8 сентября выборов, состав Мосгордумы стал «политически разнообразным», что должно пойти на пользу столичному парламенту.

«Пожалуй, самые эмоциональные и реально конкурентные выборы за всю последнюю историю. В каждом округе за мандаты боролись в среднем по пять кандидатов. Страсти были нешуточные», — отметил мэр Москвы.

Собянин подвел итоги прошедших выборов в Мосгордуму

Собянин заявил, что политическое разнообразие Мосгордумы обеспечивается за счет появившихся в депутатском корпусе представителей партий «Справедливая Россия» и «Яблоко».

«Поздравляю избранных депутатов. Надеюсь на конструктивную работу на благо нашего любимого города и москвичей», — резюмировал он.

По промежуточным данным Мосгоризбиркома, самовыдвиженцы получают в парламенте столицы России 24 места, 14 кресел получают представители КПРФ, в Мосгордуму прошли также члены партий «Справедливая Россия» и «Яблоко».  

Как пишет «Газета.ру», международный эксперт Анджела Клейн, посетившая избирательные участки в Москве, не увидела нарушений на выборах в Мосгордуму.

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Источник: РИА Новости
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