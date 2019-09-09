Собянин заявил, что Мосгордума стала политически разноплановой

Москва, 9 сентября. Московская городская дума станет более разнообразной в политическом отношении по итогам выборов. Об этом в своем личном блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.

«Помимо сильного отряда коммунистов в парламенте появилась когорта от уважаемых партий «Яблоко» и «Справедливая Россия». Дума стала политически более разноплановой», — написал мэр.

Собянин отметил, что появление новых депутатов пойдет на пользу городскому парламенту. Мэр столицы также добавил, что состоявшиеся выборы стали самыми конкурентными за всю историю Мосгордумы. Градоначальник поздравил всех участников выборов, выразив надежду на конструктивную работу Мосгордумы на благо жителей столицы.

Напомним, в единый день голосования состоялись выборы депутатов Мосгордумы в 45 одномандатных округах. На выборах были представлены кандидаты от партий «Справедливая Россия», «Гражданская сила», «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина», «Зеленые», «Партия роста», КПРФ и ЛДПР.