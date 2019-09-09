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Генсек ООН надеется на регулярный и конструктивный диалог между Украиной и Россией

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Генсек ООН надеется на регулярный и конструктивный диалог между Украиной и Россией

Нью-Йорк, 9 сентября. Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш надеется на регулярный и конструктивный диалог между Украиной и Россией.

Об этом говорится в официальном сообщении официального представителя руководителя международной организации Стефана Дюжаррика о прошедшем в субботу обмене между Киевом и Россией осужденными и задержанными.

«Генеральный секретарь приветствует обмен, который состоялся между Россией и Украиной, и выражает признательность всем тем, кто добился этого, включая президента Владимира Зеленского и президента Владимира Путина», — говорится в сообщении.

Антониу Гутерреш назвал это событие «важным гуманитарным актом», что, в том числе помогло бы наладить двум государствам «регулярный и конструктивный диалог на всех уровнях».

Как напоминает «Газета.ru», в субботу, 7 сентября, Россия и Украина освободили по 35 задержанных и осужденных граждан. В этот день в Москву прилетел освобожденный руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. 

Добавим, что накануне бывший руководитель военной прокуроры Украины Анатолий Матиос на своей странице в социальной сети опубликовал имена и фамилии 13 переданных России граждан.

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Источник: РИА Новости
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