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Медведев поблагодарил россиян за участие в выборах

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Медведев поблагодарил россиян за участие в выборахМосква, 9 сентября. Глава правительства РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поблагодарил избирателей за участие в выборах. Об этом он заявил в ходе видеоконференции с региональными отделениями «Единой России».

«Большое спасибо гражданам нашей страны, избирателям, которые сегодня, в выходной день, в хорошую погоду во многих субъектах федерации пришли и отдали свои голоса», — сказал Медведев.

Премьер-министр отметил, что в ходе единого дня голосования в избирательном процессе находились 47 тысяч различных выборных мест.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. Избирательные были открыты с 08.00 до 20.00 мск. В ходе голосования в 16 регионах России избирали губернаторов. В 13 регионах состоялись выборы депутатов заксобраний.

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Источник: РИА Новости
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