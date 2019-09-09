В Крыму раскритиковали нежелании Грузии признать выборы на полуострове

Симферополь, 9 сентября. В Крыму раскритиковали отказ Грузии признать парламентские выборы на российском полуострове.

С заявлением на тему в интервью РИА Новости выступил руководитель рабочей группы при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов.

«С упорством, достойным лучшего применения, американские сателлиты продолжают отказывать крымчанам в праве на демократическое развитие, которое немыслимо без регулярного избрания своих представителей в местный парламент», — отметил Молохов.

Как напоминает «Газета.ru», накануне, во время единого дня голосования Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не обращает внимания на призывы со стороны Украины игнорировать выборы депутатов Государственного совета республики.