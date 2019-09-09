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Нетаньяху назвал премьера Британии Ельциным

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Нетаньяху назвал премьера Британии Ельциным

Тель-Авив, 9 сентября. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху оговорился, назвав своего коллегу Бориса Джонсона Борисом Ельциным.

Казус произошел на заседании правительства Израиля. Обращаясь к членам кабмина, Нетеньяху сообщил им, что посетил Лондон, где «встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Ельциным». Он тут же поправился и сказал, что имел в виду Бориса Джонсона, после чего свел случившееся в шутку, заявив, что просто проверял бдительность министров.

Видео, на котором Нетаньяху допускает оговорку, опубликовано в Twitter присутствовавшими на заседании журналистами. В официальной видеоверсии встречи, обнародованной позднее пресс-службой премьера, этот момент вырезан.

Российский политик Борис Ельцин был президентом РФ с 1991-го по 1999 год. Борис Джонсон возглавил британское правительство в июле текущего года.  

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Источник: ТАСС
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