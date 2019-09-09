Санкт-Петербург, 9 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поблагодарил сотрудников Штаба общественной поддержки после проведения выборов.

«Вы многое сделали. Но это только первый этап. Теперь нам предстоит сделать серьезный рывок. У нас есть четкая программа действий, хорошая команда и поддержка жителей города», — заявил Александр Беглов.

Он обозначил реальные цели, которые будут достигнуты в ближайшее время. Среди них: сделать город «социальным, умным комфортным и открытым».

Градоначальник подчеркнул, что выборы прошли без шоу и грязи, он поблагодарил жителей за участие в них и подчеркнул, что Петербург справился со своей задачей.

«Хочу сказать, что нам удалось не устраивать какое-то шоу. Мы не критиковали друг друга, а представляли программы. Я считаю, что город справился со своей задачей», — подчеркнул Беглов.

После обработки 35,71% протоколов Александр Беглов набирает 64,90% голосов. У Надежды Тихоновой из «Справедливой России» — 16,79% голосов, Михаил Амосов, представляющий «Гражданскую платформу», получил 15,65% голосов, сообщили в ЦИК РФ.