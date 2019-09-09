Глава ЦИК РФ поручила разобраться с препятствованием подсчету голосов в Туве

Москва, 9 сентября. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова намерена обратиться к прокурору Тувы в связи с попытками наблюдателей от ЛДПР помешать членам участковых избирательных комиссий подсчитывать голоса.

«Наблюдатель от ЛДПР препятствует осуществлению участковыми избирательными комиссиями их законных действий по подсчету голосов. Сейчас у меня девять таких участков», — сказала Памфилова.

Глава ЦИК РФ также добавила, что подготовила письмо на имя прокурора Тувы с просьбой разобраться в данной ситуации.

Ранее стало известно, что на границе Красноярского края и Тувы неизвестные напали на автобус с журналистами и наблюдателями. Злоумышленники прострелили колеса и повредили автобус.

Позднее представитель избиркома Тувы сообщил, что наблюдатели от ЛДПР, которые препятствуют подсчету голосов, также прибыли из Красноярска. Делегацию наблюдателей ЛДПР из Красноярска возглавляет депутат Госдумы Сергей Натаров.

«Все наблюдатели должны помогать избирательному процессу, а здесь у меня картина какая-то противоречивая», — пояснил представитель избиркома Тувы.

В свою очередь Памфилова напомнила, что ежедневно получает по несколько телеграмм от лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. По ее словам, в ближайшее время она намерена направить ответную телеграмму Жириновскому с требованием разобраться со своими однопартийцами.