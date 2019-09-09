Хаджимба удерживает лидерство на выборах президента Абхазии

Сухум, 9 сентября. Во втором туре президентских выборов в Абхазии лидерство сохраняет действующий глава государства Рауль Хаджимба.

С заявлением на тему выступили в штабе президента, по данным представителей которого после обработки 99,5% протоколов, нынешний руководитель республики набирает 49,3% голосов.

Его оппонент по второму туру – лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния отстает на 1,5% и набирает 47,55% голосов граждан, пришедших накануне к урнам для голосования.

При этом официальных данных от Центральной избирательной комиссии не поступало, сообщает ТАСС. В ЦИК Абхазии обещали обнародовать данные в течение понедельника, 9 сентября.

Как напоминает «Газета.ru», в первом туре президентских выборов, которые прошли в республике 25 августа Рауль Хаджимба набрал 24,83%, а Алхас Квициния — 22,91%.