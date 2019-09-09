Наблюдатели Украины и США проведут полет над Россией

Москва, 9 сентября. Наблюдатели из США и Украины проведут полет над территорией России в рамках международного Договора по открытому небу.

Полет американских и украинских наблюдателей состоится на предстоящей неделе. Румынский самолет Ан-30 взлетит с аэродрома Кубинка. Помимо представителей США и Украины, на борту будут находиться российские специалисты, которые проконтролируют соблюдение установленных договором параметров и применение аппаратуры.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в ОБСЕ, с целью укрепления доверия между странами и контроля за военной деятельность.

Документ предусматривает возможность совершать облеты территорий подписавших его стран. На сегодняшний день к договору присоединились 30 государств. Россия ратифицировала его в мае 2001 года.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что российские наблюдатели выполнили полет над Финляндией в рамках Договора по открытому небу.