Лимаренко победил на выборах главы Сахалинской области

Южно-Сахалинск, 9 сентября. Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко побеждает на выборах главы региона, согласно предварительным итогам. Обработано 100% протоколов. Об этом заявил председатель облизбиркома Павел Сиваконов.

«Наибольшее количество голосов было отдано Валерию Лимаренко —78 935 избирателей, что составляет 56,15%. Обработано 100% бюллетеней», — заявил Сиваконов.

Он подчеркнул, что ожидается информация с цифровых избирательных участков в Москве, на которых голосовали почти 70 человек.

Напомним, выборы губернатора Сахалина завершились в 20.00 (в 12.00 по московскому времени). Голосование проходило на 453 избирательных участках. В областной избирком не поступали жалобы на проведение выборов.