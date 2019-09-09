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Лимаренко победил на выборах главы Сахалинской области

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Лимаренко победил на выборах главы Сахалинской области

Южно-Сахалинск, 9 сентября. Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко побеждает на выборах главы региона, согласно предварительным итогам. Обработано 100% протоколов. Об этом заявил председатель облизбиркома Павел Сиваконов.

«Наибольшее количество голосов было отдано Валерию Лимаренко —78 935 избирателей, что составляет 56,15%. Обработано 100% бюллетеней», — заявил Сиваконов.

Он подчеркнул, что ожидается информация с цифровых избирательных участков в Москве, на которых голосовали почти 70 человек.

Напомним, выборы губернатора Сахалина завершились в 20.00 (в 12.00 по московскому времени). Голосование проходило на 453 избирательных участках. В областной избирком не поступали жалобы на проведение выборов.

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Источник: ТАСС
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