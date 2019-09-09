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Миненко заявил об отсутствии серьезных нарушений на выборах губернатора Петербурга

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Миненко заявил об отсутствии серьезных нарушений на выборах губернатора Петербурга

Санкт-Петербург, 9 сентября. Глава городской избирательной комиссии Петербурга Виктор Миненко заявил, что выборы губернатора региона прошли без существенных нарушений.

Он отметил, что поданные жалобы в основной массе оказались необоснованными. Многие претензии стали следствием пробелов в знаниях наблюдателей, передает ТАСС.

Ранее член горизбиркома Юрий Кузьмин заявил, что появившиеся в Сети видеозаписи «нарушений» избирательного законодательства оказались фейками.

«Хочу отдельно подчеркнуть, что имеют место откровенно фейковые сообщения о нарушениях. В частности, в социальных сетях распространилось видео о якобы вбросах бюллетеней. Проверкой установлено, что это видео снято в 2016 году», — цитирует Газета.ru.

Также стало известно, что на выборах губернатора Петербурга лидирует Александр Беглов. Об этом писала RT.

Отметим, что оппозиционные провокаторы, желающие дискредитировать сегодняшний избирательный процесс в Петербурге, опубликовали уже несколько фейковых видео. Особенно активно сфабрикованную информацию о нарушениях распространяют Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.

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