Санкт-Петербург, 9 сентября. Полиция вывела с избирательного участка «навальниста», пытающегося снять мифическое нарушение в ходе голосования.

Сторонник блогера Алексея Навального выступал в качестве наблюдателя на одном из избирательных участков в МО «Звездное». Пытаясь в очередной раз пропиариться и наплодить фейки, «оппозиционер» якобы снимал некое нарушение, после чего был выведен сотрудниками полиции. Как пишут «Невские новости», позднее видеозапись появилась в Сети.

Из ролика сложно понять, что именно хотел донести до зрителя автор: в кадре мелькают избиратели, сотрудники комиссии, опечатанная урна с бюллетенями. «Оппозиционер» и сам блогер Навальный не дают никаких пояснений. Но в ходе выдворения юноша ведет себя максимально провокационно, пытаясь устроить скандал и заявляя, что к нему применяют силу, хотя очевидно, что полицейские просто провожают его к выходу.

Напомним, «оппозиционеры» отметились вбросами фейков в течение единого дня голосования. Так, в Сети появилось видео с якобы нарушением на одном из избирательных участков в Петербурге. Позднее выяснилось, что ролик был снят три года назад в Дагестане.

Особенно активно сфабрикованную информацию о нарушениях распространяют Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.

В свою очередь, наблюдатели и эксперты отмечают высокий уровень организации выборов в Петербурге. По их данным, голосование проходило спокойно, без существенных нарушений и под пристальным общественным контролем, обеспечившим прозрачность избирательного процесса.