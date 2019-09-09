Мэр Ясиноватой рассказал об обстрелах и состоянии раненой жительницы ДНР

Рано утром 8 сентября 2019 года в городе Ясиноватая Донецкой народной республики в результате попадания противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) загорелся дом. В тот же день произошла трагедия в поселке Спартак, также относящемуся к одному с Ясноватой административному образованию. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

«Сегодня было попадание. Где-то в 6.40 утра со стороны Украины, со стороны ВСУ был прилет противотанковой управляемой ракеты (ПТУР). Попадание было в дом в частном секторе. Разрушена кровля, возник пожар, который был потушен силами МЧС. Дом разрушен достаточно сильно, плюс во время тушения он дополнительно был еще и залит водой», — рассказал он.

Собеседник ФАН с сожалением констатировал, что обстрелы по-прежнему продолжаются.

«Интенсивность их гораздо ниже, если сравнивать с тем, что было до так называемого «перемирия» («летнее перемирие», объявлено в ночь с 20 на 21 июля 2019 года. – Прим. ФАН). Но, тем не менее, мы несколько раз в неделю фиксируем прилеты в ту или иную часть республики», — отметил Шевченко.

По его словам, никаких военных действий в момент прилета ПТУРа в Ясиноватую в окрестностях города не было.

«Это был одиночный прилет. Скорее всего – провокация. Или промазали по позициям наших ребят – ПТУР улетел в город. В пятницу (6 сентября 2019 года. – Прим. ФАН) также был прилет, одиночный. Разрушений нет – снаряд упал в огороде частного дома», — уточнил мэр Ясиноватой.

Также, напомнил он, сегодня на Спартаке (населенный пункт на линии соприкосновения, относящийся к одному с Ясиноватой адмобразованию. – Прим. ФАН) на неразорвавшемся боеприпасе подорвались две женщины.

«Одна погибла, одна в больнице – прогноз положительный», — добавил Шевченко.

Напомним, ранее представитель Народной милиции республики Дмитрий Астрахань обнародовал информацию о премиях, которые руководство ВСУ выплачивает украинским боевикам за нанесение урона живой силе и технике защитникам ДНР и ЛНР. По его информации, в пересчете на российские рубли премия за убийство ополченца составляет около 17 тысяч рублей, почти 29 тысяч — за уничтожение автомобильной техники в республике, а около 100 тысяч — бронетехники.