Медведев положительно оценил создание цифровых участков на выборах в России

Москва, 9 сентября. Председатель правительства России Дмитрий Медведев назвал интересным опытом использование цифровых участков на выборах 2019 года.

Размышлениями на тему премьер-министр поделился во время видеоконференции с региональными отделениями партии «Единая России», отметив, что этот опыт надо проанализировать и внедрить по всей стране.

«Это новая пилотная история, которую нужно будет взвесить, и все те возможности, которые она открывает», — уточнил Медведев, пояснив, что уже говорил на эту тему с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Это интересный, во всяком случае, такой опыт, который обязательным образом должен быть проанализирован, и впоследствии решения должны быть по нему приняты на федеральном уровне», — констатировал российский премьер-министр.

Как напоминает «Газета.ru», накануне в порядке эксперимента на территории Москвы были открыты 30 цифровых участков, на которых граждане могли проголосовать на выборах губернаторов и довыборах депутатов Госдумы.