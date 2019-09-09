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Минобороны РФ рассекретило новые данные о начале Второй мировой войны

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Минобороны РФ рассекретило новые данные о начале Второй мировой войны

Москва, 9 сентября. Министерство обороны России рассекретило новые сведения о событиях, предшествовавших началу Второй мировой войны. С этой информацией можно ознакомиться в новом мультимедийном разделе «Хрупкий мир на пороге войны».

В военном ведомстве отметили, что новый раздел прольет свет на логику многих решений, принятых в сложных военно-политических условиях. Кроме того, эти данные помогут в борьбе с попытками фальсификаций истории Великой Отечественной войны.

Ранее министерство обороны рассекретило число советских солдат, погибших в Польше. Об этом писала Газета.ru. Потери Советского Союза в этой стране превысили 477 тысяч человек.

Начальник Центрального архива российского военного ведомства Игорь Пермяков отметил, что россияне могут свободно ознакомиться с секретной справкой начальника военно-научного управления Генерального штаба Александра Покровского.

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