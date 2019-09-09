Путин отправил в отставку помощника главы СКР

Москва, 9 сентября. Президент РФ Владимир Путин уволил старшего помощника главы Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова.

Как пишет РИА Новости, Комиссаров был освобожден от должности 7 сентября по собственному желанию, его выслуга составляет 50 лет. В Следственном комитете генерал-майор курировал вопросы защиты прав несовершеннолетних и малообеспеченных семей.

Бывший помощник главы СКР заявил, что увольнение стало для него «шагом на пути к победе», но планов на будущее он «пока не строит», сообщает «Коммерсант».

«Имущества за время службы не нажил, есть мотоцикл и автомобиль, и призрачные перспективы на приватизацию однокомнатной служебной квартиры», — рассказал он журналистам.

Игорь Комиссаров окончил Суворовское училище, за годы службы работал в разных ведомствах, в том числе, МВД и ФССП. Ему были вручены три государственных награды, а также около 30 ведомственных и иностранных регалий.