Явлинский после успеха «яблочников» на выборах в МГД отметил провал «умного голосования»

Москва, 9 сентября. Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что кандидаты от партии побеждают на выборах в Мосгордуму благодаря своей позиции и авторитету у избирателей, а не за счет так называемого «умного голосования» блогера Навального.

Явлинский негативно отозвался о системе «умного голосования».

«Мы благодарны за поддержку, однако к системе «умного голосования» Навального относимся негативно», — заявил Явлинский.

Политик подчеркнул, что избиратель «Яблока» не голосует по спискам и по приказам.

«Некоторые наши избиратели, скорее, вообще не пойдут голосовать, если за кандидатов, которых они бы поддержали, агитируют люди, которым они не доверяют», — заявил Явлинский.

По его словам, единственный, кого «Яблоко» может благодарить за поддержку в полном объеме — это избиратели партии.

Напомним, кандидат от партии «Яблоко» Сергей Митрохин лидирует на выборах в Мосгордуму в 43-м избирательном округе.

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что Навальный позволяет себе громкие заявления лишь потому, что знает, ему не придется за них отвечать. Он назвал соратников блогера кучкой циников и лицемеров. По его словам, «умное голосование» похоже на конкурсы красоты из 90-х годов, когда все титулы «князей, дворян и графов» покупались.

Отметим, в партии ЛДПР открестились от заявления так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» об успехе партии на выборах в Хабаровском крае благодаря «умному голосованию».