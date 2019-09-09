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Войска Сирии нанесли ответные удары по позициям боевиков в окрестностях Алеппо

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Войска Сирии нанесли ответные удары по позициям боевиков в окрестностях АлеппоДамаск, 9 сентября. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) нанесли артиллерийские удары по позициям боевиков в районе Алеппо. Об этом сообщает сирийская газета Al Watan.

По данным издания, сирийская армия была вынуждена нанести ответные удары по позициям боевиков, которые в течение двух суток обстреливали жилые кварталы города Нобуль. Артиллерийские подразделения САА нанесли удары по позициям боевиков, которые расположены на северных и западных окраины Алеппо. Именно из этих районов бандформирования обстреливали город Нобуль.

Командование САА еще 6 сентября предъявило ультиматум боевикам, которые контролируют окраины Алеппо. Сирийские военные потребовали от них сложить оружие и покинуть окрестности Алеппо, однако боевики начали вести обстрелы близлежащих населенных пунктов.

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