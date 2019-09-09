Петербург, 9 сентября. Побеждающий на выборах руководителя города врио губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о важности учета в работе разработанных программ других кандидатов.

С заявлением на тему градоначальник выступил во время общения с журналистами, отметив, что прошедшие накануне выборы прошли без особых нарушений, который могли бы существенно повлиять на исход голосования.

«Я благодарен своим коллегам. Мы ведь не критиковали друг друга, мы представляли свои программы. Будущему губернатору надо учитывать те разработки и предложения, которые были разработаны кандидатами», — отметил Беглов.

Врио губернатора также рассказал, что впереди у городских властей много работы – как в плане благоустройства мегаполиса, подготовки к зиме, так и планированию дел на будущий год.

Добавим, что после обработки почти 16% протоколов самовыдвиженец Александр Беглов набирает почти 65% голосов, на предварительных втором и третьем местах — Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»).