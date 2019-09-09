«Оппозиция» использует фейки о выборах в Петербурге для прикрытия своих нарушений

Санкт-Петербург, 9 сентября. «Наблюдатели Петербурга» назвали Василеостровский район лидером по числу нарушений, что может быть прикрытием для оппозиции.

Общественная организация «Наблюдатели Петербурга» «зафиксировала» большое количество нарушений, которые, как пишут «Невские новости», чудесным образом произошли в одном-единственном районе Северной столицы — Василеостровском.

Число обращений по поводу «выявленных» нарушений в ходе голосования, по данным этой организации, превысило 120. В списке и попытка «подкупа» голосовавших под видом социологического опроса, и наличие «мертвой души» в списке избирателей, повреждение автомобиля одного из кандидатов и сотни голосующих моряков, якобы проходящих срочную службу.

По данным корреспондентов издания, большинство выявленных «нарушений» если и не совсем ложные, то весьма преувеличенные. По их мнению, распространение информации о выявленных якобы нарушениях может быть прикрытием для действий оппозиции, таких, как подкуп членов участковой избирательной комиссии, на что обращал внимание депутат Государственной думы Виталий Милонов.

«Распространяется информация, что кто-то решил прибрать к рукам Васильевский остров и якобы подкупает членов избирательной комиссии, чтобы провести своих муниципальных кандидатов. Я в ближайшие дни обращусь в прокурору Петербурга, Горизбирком и ЦИК с просьбой проверить действительно ли в в УИКах были допущены нарушения закона», — написал политик в своем Facebook.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, в Петербурге была обнародована фейковая видеозапись с «вбросом» бюллетеней на избирательных участках. Видео было сделано не в Северной столице, а в Каспийске (Республика Дагестан) в 2016 году.

Отметим, что оппозиционные провокаторы, желающие дискредитировать сегодняшний избирательный процесс в Петербурге, опубликовали уже несколько фейковых видео. Особенно активно сфабрикованную информацию о нарушениях распространяют Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.