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Избирательная комиссия Петербурга приняла 181 жалобу в ходе выборов

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Избирательная комиссия Петербурга приняла 181 жалобу в ходе выборов

Санкт-Петербург, 9 сентября. Избирательная комиссия Санкт-Петербурга приняла 181 жалобу в ходе выборов губернатора Петербурга. Шесть из них содержат претензии непосредственно к ходу выборов. Об этом сообщил глава городской избирательной комиссии Виктор Миненко.

«В избирательную комиссию Санкт-Петербурга поступило незначительное количество обращений по выборам губернатора Санкт-Петербурга. Их всего шесть (на выборах губернатора — прим. ФАН). Всего 181 жалоба», — СКАЗАЛ Миненко.

Он добавил, что подавляющее большинство жалоб оказались необоснованными. Глава городской комиссии также высоко оценил работу экстерриториальных участков. По его словам, новшество себя оправдало.

Ранее Газета.ru сообщала о фейковых публикациях, посвященных якобы имевшим место нарушениям на выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Отметим, что оппозиционные провокаторы, желающие дискредитировать сегодняшний избирательный процесс в Петербурге, опубликовали уже несколько фейковых видео. Особенно активно сфабрикованную информацию о нарушениях распространяют Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.

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