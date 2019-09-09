Выборы в Петербурге прошли спокойно и «по-швейцарски скучно», считает политолог

Санкт-Петербург, 9 сентября. Наблюдатели и эксперты отмечают высокий уровень организации выборов в Петербурге. По их словам, на избирательных участках царили порядок, законность и праздничная атмосфера.

Выборы губернатора Петербурга прошли под общественным контролем. За ходом голосования следили общественные наблюдатели, которые присутствовали на избирательных участках с момента их открытия. Процесс голосования в Петербурге прошел без эксцессов. Однако так называемые «оппозиционеры» пытались совершить провокации.

Так, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский распространял в соцсетях информацию о «левых» людях, которые проводят социологические опросы рядом с избирательными участками на Васильевском острове. Позднее выяснилось, что заявление Вишневского не соответствует действительности.

Глава Института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что единый день голосования в России и Петербурге прошел штатно, спокойно и «по-швейцарски скучно». По словам политолога, выборы были организованы блестяще, несмотря на скептические прогнозы экспертов и попытки медийных атак на избирательную систему РФ.

«Был организован целый набор разнообразных фейковых вбросов, провокаций. Некоторые хулиганили черными технологиями из конца 90-х. Но в итоге все прошло по-швейцарски скучно с точки зрения электоральных процедур», — отметил Мартынов.

Он также добавил, что высокий уровень организации выборов свидетельствует о том, что российское общество переросло так называемую «фестивальную демократию», которую сейчас можно наблюдать на Украине, передает Nation News.