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Средняя явка на выборах в Мосгордуму составила около 22%

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Средняя явка на выборах в Мосгордуму составила около 22%

Москва, 9 сентября. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что явка на выборах депутатов Мосгордумы составила 22% голосов после обработки 21% протоколов.

«После введения 21% бюллетеней средняя явка избирателей на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва составила порядка 22%», — заявил Горбунов.

Он подчеркнул, что никаких жалоб по подведению итогов выборов не поступало. По его словам, голосование в Москве прошло спокойно без нарушений. Горбунов считает, что данные о явке увеличатся.

«Стандартная явка, которую мы фиксируем на каждых выборах в Московскую городскую думу. По мере ввода протоколов будут меняться цифры, меняться лидеры», — подчеркнул Горбунов.

Напомним, выборы в Мосгордуму прошли 8 сентября в 45 одномандатных округах. Всего на них было зарегистрировано 225 кандидатов, 58 из которых — самовыдвиженцы. Всего было организовано более 3,6 тысяч избирательных участков.

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Источник: пресс-служба Мосгоризбиркома
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