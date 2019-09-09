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Депутат Заксобрания назвал тщетными попытки Навального очернить выборы в Петербурге

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Депутат ЗакСобрания назвал тщетными попытки Навального очернить выборы в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 сентября. Депутат петербургского Заксобрания Андрей Анохин назвал тщетными попытки блогера Алексея Навального очернить выборы губернатора региона.

«Оппозиционер» активно публикует видео, якобы подтверждающие нарушения в ходе выборов губернатора Петербурга. На деле творчество Навального оказалось фейковым. В частности, на одном из роликов с участка в четвертом округе Пушкина мужчина опускает в урну четыре бюллетеня. Блогер подписал запись «Мужик совсем страх потерял».

В действительности мужчина пришел на избирательный участок вместе с супругой, которая передвигалась на костылях. В данном случае требования избирательного законодательства не были нарушены.

По словам Анохина, это обстоятельство нисколько не тревожит Навального и его соратников. Их цель – дискредитация выборов любой ценой.

«Их задача — любым путем пытаться дискредитировать событие. В Петербурге прошли очень честные и открытые выборы. Лидирует Александр Беглов с большим отрывом. Поэтому они не будут разбираться», — подчеркнул Анохин.

О ложных сообщениях о нарушениях на выборах губернатора Петербурга ранее сообщала Газета.ru.

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