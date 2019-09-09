Смольный обеспечил все необходимые условия для спокойных и чистых выборов — Баширов

Санкт-Петербург, 9 сентября. Российский политолог, председатель комитета по GR Ассоциации менеджеров Марат Баширов заявил, что власти Петербурга сделали все необходимое, чтобы выборы в единый день голосования прошли спокойно и чисто.

По его словам, в Северной столице организованно готовились к выбором, выделенные деньги были потрачены на мероприятия, которые сделали голосование прозрачным.

«Нужно отметить действия врио губернатора (Александра Беглова), который проявлял прямую заботу о жителях города и в последнюю очередь думал о результате на выборах», — подчеркнул политолог в беседе с журналистам New Inform.

Эксперт подчеркнул, что власти создали все условия для проведения чистых и спокойных выборов, а жители города были готовы прийти отдать свой голос.

«Когда люди видят такое отношение, когда есть реализация вопросов, связанных с обычными бытовыми вещами, – дороги, тарифы и т.д., это не может не повлиять на отношение к власти», — заявил Марат Баширов.

Напомним, в России 8 сентября прошел единый день голосования. Всего выборы состоялись в 85 субъектах страны, сообщает «Газета.ru».

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала про фейки о нарушениях, которые появились во время единого дня голосования. В частности, организация «Голос» заявила о якобы «нарушениях» на выборах, однако представленные данные оказались фейком — это были нарушения с прошлых выборов.

В избиркоме Петербурга рассказали журналистам о большом количестве фейковой информации о нарушениях в ходе выборов.

Провокаторы от оппозиции ранее опубликовали несколько фейковых видео, желая дискредитировать избирательный процесс в Петербурге. Особенно активно информацию о фейках распространяют Максим Резник, Андрей Пивоваров, Борис Вишневский и Красимир Врански.

Депутат законодательного собрания Петербурга Андрей Анохин выступил с критикой своего коллеги Бориса Вишневского из-за распространения фейковой информации. Так, Вишневский заявил, что в Петербурге якобы было большое количество нарушений. Анохин опроверг эту информацию, подчеркнув, что провокации являются излюбленными приемами Вишневского и его соратников.