Глава ЦИК РФ рассказала, что ее больше всего беспокоит в ходе выборов

Москва, 9 сентября. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что ее больше беспокоит достоверность подсчета голосов, чем явка на выборах.

Глава ЦИК отметила, что индифферентно относится к явке избирателей на выборы, так как все россияне, которым не безразлична их дальнейшая судьба, участвуют в голосовании.

«Поэтому меня в меньшей степени волнует явка, а в большей степени волнует достоверность подсчета голосов и правильное, адекватное отражение голоса именно тех, кто пришел», — отметила Памфилова.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. Избирательные были открыты с 08.00 до 20.00 мск. В некоторых регионах участки работали с 07.00 до 21.00 мск. В ходе голосования в 16 регионах на прямых выборах избирали губернаторов. В 13 регионах состоялись выборы депутатов заксобраний.