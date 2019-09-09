Санкт-Петербург, 9 сентября. Явка на выборах губернатора Петербурга в Ленобласти составила 64,16% по состоянию на 18.00.

Отмечается, что в Псковской области явка на выборах составила 50,41%. При этом в городской избирательной комиссии Петербурга отметили, что не ожидают высокой явки на «дачных» участках. Среди районов Петербурга высокой явкой отметился Петроградский район. По состоянию на 18.00 на избирательные участки явились 48% горожан, наделенных правом голоса, передает ТАСС.

Ранее в СМИ появились сообщения о нарушениях законодательства в ходе выборов губернатора Петербурга. Впоследствии выяснилось, что данная информация не отвечает действительности.