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Россия

Явка на выборах губернатора Петербурга в Ленобласти составила 64,16%

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Явка на выборах губернатора Петербурга в Ленобласти составила 64,16%

Санкт-Петербург, 9 сентября. Явка на выборах губернатора Петербурга в Ленобласти составила 64,16% по состоянию на 18.00.

Отмечается, что в Псковской области явка на выборах составила 50,41%. При этом в городской избирательной комиссии Петербурга отметили, что не ожидают высокой явки на «дачных» участках. Среди районов Петербурга высокой явкой отметился Петроградский район. По состоянию на 18.00 на избирательные участки явились 48% горожан, наделенных правом голоса, передает ТАСС.

Ранее в СМИ появились сообщения о нарушениях законодательства в ходе выборов губернатора Петербурга. Впоследствии выяснилось, что данная информация не отвечает действительности.

«Хочу отдельно подчеркнуть, что имеют место откровенно фейковые сообщения о нарушениях. В частности, в социальных сетях распространилось видео о якобы вбросах бюллетеней. Проверкой установлено, что это видео снято в 2016 году», — пояснил член горизбиркома Юрий Кузьмин, слова которого цитирует Газета.ru.

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