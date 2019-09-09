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Около 100 тысяч жителей Петербурга проголосовали на дому на выборах губернатора

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Около 100 тысяч жителей Петербурга проголосовали на дому на выборах губернатора

Санкт-Петербург, 9 сентября. Около 100 тысяч жителей Санкт-Петербурга проголосовали на дому на выборах губернатора региона. Об этом сообщил член городской избирательной комиссии Юрий Кузьмин.

Он отметил, что выборы прошли спокойно, существенных нарушений законодательства не было зафиксировано. Кузьмин также сообщил, что явка в Ленобласти превысила 60%.

Ранее RT сообщала, что на выборах губернатора Санкт-Петербурга лидерство сохраняет временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Беглов. После обработки 1,48% протоколов он набирает 74,46% голосов, значительно опережая своих ближайших конкурентов: Михаила Амосова и Надежду Тихонову.

Также Беглов поделился мнением о приоритетных задачах губернатора Петербурга на ближайшее время. К таковым глава региона относит подготовку к зимнему сезону и формирование бюджета.

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