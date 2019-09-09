Депутат Заксобрания раскритиковал Вишневского за фейки на выборах в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 сентября. Депутат законодательного собрания Петербурга Андрей Анохин раскритиковал своего коллегу Бориса Вишневского за распространение недостоверной информации о выборах.

Ранее Вишневский рассказал журналистам о том, что на выборах губернатора и муниципальных депутатов в Петербурге якобы имело место большое количество нарушений.

Депутат Заксобрания Петербурга Андрей Анохин опроверг заявление Вишневского. По его словам, подобные высказывания свидетельствуют о том, что Вишневский и его соратники продолжат попытки дестабилизации ситуации в Петербурге после выборов.

Анохин напомнил, что вбросы и провокации являются излюбленными приемами Вишневского и его соратников, передает iReactor.

«Любые слова Вишневского можно интерпретировать, что все эти экономические кланы, которые разрастаются как спрут в нашем городе, они еще будут пытаться дестабилизировать ситуацию. Но это у них не пройдет», — подчеркнул депутат.

Анохин также добавил, что исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов сделал все возможное, чтобы нынешние выборы прошли в честной и конкурентной борьбе.