Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Депутат Заксобрания раскритиковал Вишневского за фейки на выборах в Петербурге

45
0 Оставить комментарий

Депутат Заксобрания раскритиковал Вишневского за фейки на выборах в ПетербургеСанкт-Петербург, 9 сентября. Депутат законодательного собрания Петербурга Андрей Анохин раскритиковал своего коллегу Бориса Вишневского за распространение недостоверной информации о выборах.

Ранее Вишневский рассказал журналистам о том, что на выборах губернатора и муниципальных депутатов в Петербурге якобы имело место большое количество нарушений.

Депутат Заксобрания Петербурга Андрей Анохин опроверг заявление Вишневского. По его словам, подобные высказывания свидетельствуют о том, что Вишневский и его соратники продолжат попытки дестабилизации ситуации в Петербурге после выборов.

Анохин напомнил, что вбросы и провокации являются излюбленными приемами Вишневского и его соратников, передает iReactor.

«Любые слова Вишневского можно интерпретировать, что все эти экономические кланы, которые разрастаются как спрут в нашем городе, они еще будут пытаться дестабилизировать ситуацию. Но это у них не пройдет», — подчеркнул депутат.

Анохин также добавил, что исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов сделал все возможное, чтобы нынешние выборы прошли в честной и конкурентной борьбе.

 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров