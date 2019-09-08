Беглов назвал приоритетные задачи, которые должен решить губернатор Петербурга

Санкт-Петербург, 8 сентября. Глава Петербурга Александр Беглов заявил, что выборы губернатора региона обошлись без ненужной грязи и шоу. Об этом сообщает ТАСС.

Беглов отметил, что рассматривает своих конкурентов по выборам как к коллег, а не соперников. Он подчеркнул, что каждая представленная программа имеет свои достоинства и пообещал уделить должное внимание идеям других участников выборов.

«Хочу сказать, что другие кандидаты это не соперники, а коллеги. Не было шоу, грязи. Мы давно друг друга знаем. Мы соревновались не друг с другом, а представляли программы», — заключил Беглов.

Ранее RT сообщала, что на выборах губернатора Петербурга лидирует временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Беглов. Согласно данным ЦИК, после обработки 1,48% протоколов в активе у Беглова 74,46% голосов. Следом расположились Михаил Амосов и Надежда Тихонова.