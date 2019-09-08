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Россия

Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга после обработки 1,8% бюллетеней

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Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга после обработки 1,8% бюллетеней

Санкт-Петербург, 8 сентября. Действующий глава Петербурга Александр Беглов уверенно лидирует на выборах губернатора региона после обработки 1,8% бюллетеней. Об этом сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко.

Он отметил, что явка на выборы составила 41,62%. В 20.00 голосование завершилось, после чего на избирательных участках началось беспрерывное заседание.

После подсчета 1,8% бюллетеней лидирует Александр Беглов с результатом 73,40%. На второй позиции расположилась Надежда Тихонова, выдвинутая «Справедливой Россией» с показателем 12,83%. Тройку лидеров замкнул Михаил Амосов, представляющий «Гражданскую платформу». В его активе 11,27 %.

Миненко добавил, что выборы прошли спокойно. Существенных нарушений закона не было зафиксировано.

Ранее RT сообщала, что на выборах губернатора Петербурга лидирует Александр Беглов.

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