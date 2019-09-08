Беглов поблагодарил жителей Петербурга и оценил ход выборов губернатора

Санкт-Петербург, 8 сентября. Действующий глава Петербурга Александр Беглов выразил благодарность жителям Петербурга за участие в выборах губернатора региона. Своим мнением о ходе выборов градоначальник поделился на телеканале «Санкт-Петербург».

По мнению Беглова, город на Неве оправдал свою репутацию «культурной столицы города». Он подчеркнул открытость и прозрачность избирательного процесса, подтвержденную наблюдателями, в том числе и международными.

«Я хочу сказать спасибо, прежде всего, жителям, которые приняли участие в голосовании. И тем, кто не принял. Потому что каждый из кандидатов старался, представил свою программу, и жители их оценивали», — сказал Беглов.

Он добавил, что постарается учесть достоинства программ, представленных другими кандидатами. Градоначальник пообещал сосредоточиться на насущных проблемах, которые стоят перед Северной столицей.

Ранее RT сообщала, что на выборах губернатора Петербурга лидирует действующий глава региона Александр Беглов.